15-річний син В'ячеслава Узелкова підтвердив смерть батька

Боксер пішов з життя у 45-річному віці.
Син боксера В'ячеслава Узелкова – Роберт – вперше прокоментував смерть батька.
Публічну заяву Роберт зробив в Instagram. Так, у сторіз хлопець підтвердив інформацію, що його батько пішов з життя. Крім того, він написав, що попри їхні напружені стосунки і публічні конфлікти, ця новина не залишила його байдужим. Тому юнак висловив свої щирі співчуття.
"В'ячеслав Узелков помер сьогодні (9 листопада – прим. ред.). Якими б не були наші стосунки, однаково боляче та неприємно", - написав Роберт Узелков.
Зазначимо, сумну звістку про смерть В'ячеслава Узелкова повідомила пресслужба Української федерації боксу 9 листопада. Що стало причиною смерті, у заяві не зазначалося. Проте відомо, що тривалий час 45-річний спортсмен проходив реабілітацію після складної операції на серці, яку йому зробили на початку квітня цього року.
"З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким В’ячеслава. Світла пам’ять Чемпіону", - написали у заяві Української федерації боксу.
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