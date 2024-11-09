15-летний сын Вячеслава Узелкова подтвердил смерть отца

Сын боксера Вячеслава Узелкова – Роберт – впервые прокомментировал смерть отца.

Публичное заявление Роберт сделал в Instagram. Так, в сторис парень подтвердил информацию, что его отец ушел из жизни. Кроме того, он написал, что, несмотря на их напряженные отношения и публичные конфликты, эта новость не оставила его равнодушным. Поэтому юноша выразил свои искренние соболезнования.

"Вячеслав Узелков умер сегодня (9 ноября – прим. ред.). Какими бы ни были наши отношения, все равно больно и неприятно", — написал Роберт Узелков.

Сын Вячеслава Узелкова о смерти отца

Отметим, печальное известие о смерти Вячеслава Узелкова сообщила пресс-служба Украинской федерации бокса 9 ноября. Что явилось причиной смерти, в заявлении не отмечалось. Однако известно, что продолжительное время 45-летний спортсмен проходил реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему сделали в начале апреля этого года.

"С глубокой грустью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату – ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вячеслава. Светлая память Чемпиона", — написали в заявлении Украинской федерации бокса.

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