Шольц рассказал, как Европа будет помогать Украине после победы Трампа

Канцлер Германии отметил, что Европейский союз не будет принимать никаких решений относительно Украины без ведома Киева.

Большинство участников неформального Европейского совета, который собирался в Будапеште, готовы гарантировать Украине необходимую поддержку для защиты от российской агрессии даже при условии, что США прекратят или ограничат помощь после прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте немецкого правительства.

“Я не хочу скрывать, что есть разные позиции. Мнения, высказанные премьер-министром Венгрии [Виктором Орбаном] по этому поводу, не совпадают с теми, которые представляю я или то, что представляют многие другие друзья в Европе, которые очень преданно говорят: это высокий приоритет – гарантировать Украине необходимую поддержку”, – подчеркнул он.

Немецкий канцлер утверждает, что европейским странам придется оказывать Украине помощь для отражения российской агрессии.

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“Я думаю, что это очень важно. На Украину напали. Она решила быть европейским государством, государством, принадлежащим к Европейскому Союзу и его ценностям демократии и верховенства права. Я думаю, что если что-то стало понятным в этой ужасной войне, то это то, что Украина является европейской нацией с четкой ориентацией на Европу, Европейский Союз и цели и ценности, которые мы имеем”, — заявил Шольц.

При этом канцлер Германии отметил, что Европейский союз не будет принимать никаких решений относительно Украины без ведома Киева.

“Есть один принцип, с которым соглашаются почти все – ничего об Украине без Украины. Так должно быть и дальше. Ни о чем нельзя договориться через голову Украины”, — подчеркнул он.

Олаф Шольц напомнил, что существует договоренность о 50 миллиардах долларов кредитной линии, которую страны G7 готовы предоставить Украине.

"На время, которое вскоре будет обсуждаться, есть доступные средства, с помощью которых Украина может обеспечить свою обороноспособность, независимо от фискальных ограничений отдельных стран или политических событий", — подчеркнул он.

При этом немецкий канцлер считает необходимым, чтобы Европа продемонстрировала свою готовность делать даже больше, чем удавалось до сих пор, и создать для этого соответствующие условия.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поддержал посредничество Индии для политического урегулирования в войне России против Украины.

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