На Полтавщині стався землетрус

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

У районі села Васьки Полтавського району зафіксували землетрус. Він був магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера) на глибині 8 км.

Про це повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю Національної системи сейсмічних спостережень.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Вказано, що коливання відчувають тільки ті людьми, які перебувають в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Раніше ТСН.ua розповідав, що потужні землетруси можуть накрити Україну: які області під загрозою і що робити.

Читайте також: