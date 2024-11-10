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На Полтавщине произошло землетрясение

На Полтавщине произошло землетрясение

В Украине произошло землетрясение / Фото: cxid.info

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

В районе села Васьки Полтавского района зафиксировали землетрясение. Оно было магнитудой 3,0 (по шкале Рихтера) на глубине 8 км.

Об этом сообщили на сайте Главного центра специального контроля Национальной системы сейсмических наблюдений.

По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Указано, что колебания испытывают только люди, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что мощные землетрясения могут накрыть Украину: какие области под угрозой и что делать.

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