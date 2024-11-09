Умер Вячеслав Узелков: его бывшая жена сделала публичное заявление

Экс-жена боксера Вячеслава Узелкова – Марина Боржемская – впервые прокомментировала смерть своего бывшего мужа.

В своем фотоблоге фитнес-тренер посвятила публикацию покойному экс-мужу. Марина написала, что, несмотря на все конфликты и скандалы с бывшим мужем, она остается очень благодарной ему. Потому что менно благодаря боксеру в свое время родились ее двое детей – сын Роберт и дочь Оливия.

"Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, которые были между нами, я благодарна ему за все", — говорится в заявлении Боржемской.

Марина Боржемская о смерти экс-супруга Вячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Отметим, 9 ноября Вячеслав Узелков умер. В настоящее время официальную причину его смерти не разглашают. Однако, известно, что незадолго до смерти спортсмен проходил реабилитацию после сложной операции на сердце. В последние месяцы знаменитость в фотоблоге проявлял жажду к жизни и транслировал уверенность в налаживании своего состояния здоровья.

К слову, печальное известие также прокомментировал 15-летний сын Узелкова Роберт, который еще при жизни отца заявлял об их серьезных недоразумениях. Юноша выразил свои эмоции в собственном заявлении.

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