В'ячеслава Узелкова поховали у Вінниці

Українського боксера В'ячеслава Узелкова, який помер 9 листопада, поховали.

Церемонія прощання зі спортсменом відбулася на його малій батьківщині - у Вінниці. Від 9:30 ранку до 11:00 з боксером прощалися рідні, близькі та друзі в одному з місцевих поминальних центрів. На процесії були помічені син Роберт та донька Олівія Узелкова від шлюбу з тренеркою Мариною Боржемською. Також була присутня мама боксера.

В'ячеслава Узелкова поховали / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Після церемонії прощання В'ячеслава Узелкова поховали на місцевому цвинтарі у Вінниці. Фото з церемонії прощання з боксером опублікувало вінницьке видання "Він Тайм" у Facebook.

В'ячеслава Узелкова поховали / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

В'ячеслава Узелкова поховали / Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Зазначимо, життя В'ячеслава Узелкова обірвалося 9 листопада. Боксерові було 45 років. Причина смерті наразі невідома. Однак спортсмен мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Наприкінці березня йому діагностували тромб у серці та аорті, а також гангрену ноги. Врешті, боксерові зробили операцію на серці. Останні місяці свого життя він перебував у Вінниці, де відновлювався після хірургічного втручання.

Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, чим за життя прославився В'ячеслав Узелков, яких успіхів у спорті досягнув та чим займався після завершення кар'єри боксера.

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