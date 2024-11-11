В Виннице прощаются с Вячеславом Узелковым: первые кадры с церемонии

Сегодня, 11 ноября, в Виннице прощаются с боксером Вячеславом Узелковым, который умер 9 ноября

Прощание со спортсменом проходит в одном из винницких поминальных центров. Процессия началась в 9:30 и продлится до 11:00, после чего будет выезд на похороны. На прощание с боксером пришли его друзья, близкие и поклонники, пишет "Вин Тайм" в Facebook.

Прощание с Вячеславом Узелковым/Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Зал украсили белыми лилиями и красными хризантемами, а также разместили портретное фото Вячеслава Узелкова. Родные боксера принимают соболезнования от тех, кто пришел провести его в последний путь.

Прощание с Вячеславом Узелковым/Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Прощание с Вячеславом Узелковым/Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

На церемонию прощания с боксером пришли его дети от экс-жены Марины Боржемской – Роберт и Оливия, с которыми у него были довольно напряженные отношения. Также была и мама спортсмена, с которой Узелков много лет не общался.

Прощание с Вячеславом Узелковым/Фото: facebook.com/vintime.vinnytsia

Напомним, Вячеслав Узелков умер 9 ноября на 46-м году жизни. Точной причины смерти не сообщают, однако у боксера были серьезные проблемы со здоровьем. Весной он две недели провел в коме и перенес серьезную операцию на сердце.

Читайте также: