У Харкові безпілотник влучив у дах багатоповерхівки - Терехов

Ворог знову атакував українські міста.
У Харкові - приліт "шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Харкова Ігор Терехов.
Попередньо - потрапляння у дах пʼятиповерхівки.
Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило.
Нагадаємо, окупанти 10 грудня вдарили по місту Златопіль Лозівського району. Є постраждалі.
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