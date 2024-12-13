У Харкові безпілотник влучив у дах багатоповерхівки - Терехов

У Харкові - приліт "шахеда" у житловий будинок в Індустріальному районі.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Харкова Ігор Терехов.

Попередньо - потрапляння у дах пʼятиповерхівки.

Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило.

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Нагадаємо, окупанти 10 грудня вдарили по місту Златопіль Лозівського району. Є постраждалі.

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