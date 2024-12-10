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Окупанти вдарили по Харківщині: є постраждалі

Окупанти вдарили по Харківщині: є постраждалі

Окупанти вдарили по Харківщині: є постраждалі

Стовп диму / Ілюстративне фото / Фото: DepositPhotos

Зафіксовано повторні удари.

Окупанти 10 грудня вдарили по місту Златопіль Лозівського району. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог завдав ракетного удару. Станом на 10:09 відомо про 5 постраждалих. 

"Влучання зафіксували біля банківської установи, пошкоджені інші нежитлові  будівлі, цивільні авто", - зазначив Синєгубов.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 8 людей. 

Нагадаємо, у Харківській області оголосили примусову евакуацію дорослого населення з 10 населених пунктів Борівської громади. Зокрема, із селища Борова.  

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