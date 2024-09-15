Ворог ударив КАБами по Харкову: перші подробиці атаки

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Кілька вибухів пролунало у місті Харків.

Про це інформує мер міста Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах.

"Попередньо - у Київському районі. Місця прильотів досліджують фахівці. На дану хвилину - без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Також очільник Харківської ОВА Ігор Синєгубов додав, що екстрені служби перевіряють імовірні місця ворожих ударів у Київському районі.

На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Ворог завдав ударів щонайменше двома КАБами. Є загоряння нежитлових приміщень.

Нагадаємо, раніше речник Оперативно-тактичного угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев повідомив, що противник заводить у північну частину Вовчанська в Харківській області підрозділ "Ахмат".

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