Росіяни заводять у Вовчанськ підрозділ "Ахмат" – ОТУ "Харків"

Цей підрозділ навряд чи виконуватиме справжні бойові задачі, а, як завжди, обмежиться самопіаром.

Противник заводить у північну частину Вовчанська в Харківській області підрозділ "Ахмат".

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Оперативне-тактичне угруповання "Харків" полковник Віталій Саранцев.

Речник ОТУ зазначив, що цей підрозділ навряд чи виконуватиме справжні бойові задачі, а, як завжди, обмежиться самопіаром.

"З огляду на попередній "бойовий" досвід цього підрозділу, навіть командування окупантів не покладає на них серйозних надій…", – додав Саранцев.

Нагадаємо, ЗСУ уже декілька місяців блокують окупантів на агрегатному заводі біля Вовчанська.

Бійці показали знищення окупантів на заводі у Вовчанську

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