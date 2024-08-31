З'явилися графіки відключень світла на 1 вересня

В Україні 1 вересня також відключатимуть світло.

У неділю, 1 вересня, в Україні будуть введені графіки відключень електроенергії, які триватимуть протягом всієї доби.

Про це інформує "Укренерго".

Графіки відключень світла на 1 вересня

00:00 - 17:00: одна чергу відключень;

17:00 - 22:00: дві черги;

22:00 - 24:00: одна черга.

"Укренерго" також нагадує, що у разі змін у графіку відключень, оновлення буде оперативно надано через офіційний телеграм-канал компанії.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що відновлення пошкоджених електромереж триватиме довше, ніж очікувалося, однак критичних ситуацій в енергосистемі найближчим часом не передбачається.

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