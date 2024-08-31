З'явилися графіки відключень світла на 1 вересня

В Україні 1 вересня також відключатимуть світло.
У неділю, 1 вересня, в Україні будуть введені графіки відключень електроенергії, які триватимуть протягом всієї доби.
Про це інформує "Укренерго".
Графіки відключень світла на 1 вересня
- 00:00 - 17:00: одна чергу відключень;
- 17:00 - 22:00: дві черги;
- 22:00 - 24:00: одна черга.
"Укренерго" також нагадує, що у разі змін у графіку відключень, оновлення буде оперативно надано через офіційний телеграм-канал компанії.
Нагадаємо, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що відновлення пошкоджених електромереж триватиме довше, ніж очікувалося, однак критичних ситуацій в енергосистемі найближчим часом не передбачається.
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