Появились графики отключения света на 1 сентября

В Украине 1 сентября будут также отключать свет.

В воскресенье, 1 сентября, в Украине будут введены графики отключений электроэнергии, которые будут продолжаться на протяжении всех суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Графики отключения света на 1 сентября

00:00 – 17:00: одна очередь отключений;

17:00 – 22:00: две очереди;

22:00 – 24:00: одна очередь.

"Укрэнерго" также напоминает, что в случае изменений в графике отключений обновление будет оперативно предоставлено через официальный телеграмм-канал компании.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что восстановление поврежденных электросетей будет продолжаться дольше, чем ожидалось, однако критических ситуаций в энергосистеме в ближайшее время не предвидится.

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