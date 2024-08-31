Появились графики отключения света на 1 сентября

В Украине 1 сентября будут также отключать свет.
В воскресенье, 1 сентября, в Украине будут введены графики отключений электроэнергии, которые будут продолжаться на протяжении всех суток.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Графики отключения света на 1 сентября
- 00:00 – 17:00: одна очередь отключений;
- 17:00 – 22:00: две очереди;
- 22:00 – 24:00: одна очередь.
"Укрэнерго" также напоминает, что в случае изменений в графике отключений обновление будет оперативно предоставлено через официальный телеграмм-канал компании.
Напомним, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что восстановление поврежденных электросетей будет продолжаться дольше, чем ожидалось, однако критических ситуаций в энергосистеме в ближайшее время не предвидится.
Читайте также:
- Отключение света в Украине: нардеп спрогнозировал, когда ситуация улучшится
- Как долго украинцам придется жить с жесткими графиками отключений света: прогноз
- В преддверии "самой сложной в истории" зимы Украину может спасти только одно: Politico ответило, что это