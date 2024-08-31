Путін заговорив про проблеми: експерт розповів, що сталося у Росії

Суперечності та незадоволення у Росії зростають, кремлівський диктатор Путін має бути готовий до можливих наслідків від цих процесів.

Володимир Путін намагається показати, що у Росії нібито немає проблем, спричинених війною. Втім рівень життя та стан економіки країни-агресорки свідчать зовсім про інше.

Свідомість росіян настільки змінена пропагандою, що на їхні думки важко вплинути. Міністр закордонних справ України (2007 – 2009 років) Володимир Огризко каже, що влада працювала над цим десятиліттями. Про це він розповів "24 Каналу".

Що хвилює Путіна

Навіть владна верхівка розуміє, що з економікою щось не так. Ціни зросли неймовірно, а населення просто не може дозволити собі щось придбати. З часом це може призвести до речей, яких російський диктатор зовсім не очікує.

"Дивує, що останнім часом Путін відкрито заговорив про проблеми з інфляцією. Ріст цін став викликом для всіх, а очільник Кремля вже говорить про це публічно", – зауважив Володимир Огризко.

Путін перевів економіку на воєнні рейки. Але варто пам'ятати, що ця економіка нічого іншого крім гармат і снарядів не виготовляє. Армія залишається головним споживачем. Формально таке виробництво дає приріст економіки, але для розвитку самої економіки це нічого не значить.

"Наприклад, була інвестиція у військову техніку, але її знищили. Фактично гроші пішли в повітря. Економіка від цього розвиватися не буде", – наголосив колишній міністр закордонних справ України.

Попри все, суперечності та незадоволення, які наростають у Росії, рано чи пізно дадуть про себе знати. Путін вже має до цього готуватися.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщині підірвав рейтинги Путіна.

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