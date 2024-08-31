Путин заговорил о проблемах: эксперт рассказал, что произошло в России

Противоречия и недовольства в России растут, кремлевский диктатор Путин должен быть готов к возможным последствиям этих процессов.

Владимир Путин пытается показать, что у России якобы нет проблем, вызванных войной. Впрочем, уровень жизни и состояние экономики страны-агрессорки свидетельствуют совсем о другом.

Сознание россиян настолько изменено пропагандой, что по их мнению трудно повлиять. Министр иностранных дел Украины (2007-2009 годов) Владимир Огрызко говорит, что власть работала над этим десятилетиями. Об этом он рассказал "24 каналу".

Что волнует Путина

Даже властная верхушка понимает, что с экономикой что-то не так. Цены выросли невероятно, а население просто не может позволить себе что-нибудь приобрести. Со временем это может привести к вещам, которых российский диктатор совсем не ожидает.

"Удивляет, что в последнее время Путин открыто заговорил о проблемах с инфляцией. Рост цен стал вызовом для всех, а глава Кремля уже говорит об этом публично", — отметил Владимир Огрызко.

Путин перевел экономику на военные рельсы. Но стоит помнить, что эта экономика ничего другого кроме пушек и снарядов не производит. Армия остается основным потребителем. Формально такое производство дает прирост экономики, но для развития самой экономики это не значит.

"Например, была инвестиция в военную технику, но ее уничтожили. Фактически деньги ушли в воздух. Экономика от этого развиваться не будет", – подчеркнул бывший министр иностранных дел Украины.

Несмотря на все нарастающие в России противоречия и недовольства рано или поздно дадут о себе знать. Путин уже должен к этому готовиться.

Напомним, наступление ВСУ на Курщине подорвало рейтинги Путина.

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