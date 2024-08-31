В Сумской громаде раздались взрывы: куда попал враг

В субботу, 31 августа, прогремели взрывы вблизи города Сумы. Как выяснилось, враг нанес авиационный удар в окрестностях Сумской громады.

Об этом сообщили в Сумской военной администрации.

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"На месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются", – говорится в сообщении.

Местные власти призывают граждан к внимательности и осторожности и просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, днем 31 августа армия РФ также нанесла удары по Харькову. Жителей призывают позаботиться о собственной безопасности.

Сумы окутало едким дымом! Россияне ударили по городу авиабомбой!

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