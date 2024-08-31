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У Сумській громаді пролунали вибухи: куди поцілив ворог

У Сумській громаді пролунали вибухи: куди поцілив ворог

В околицях міста Суми пролунали вибухи. Ілюстративне зображення / Фото: Associated Press

Російська армія завдала авіаційного удару.

У суботу, 31 серпня, пролунали вибухи поблизу міста Суми. Як з'ясувалося, ворог завдав авіаційного удару в околицях Сумської громади.

Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації. 

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада закликає громадян до уважності та обережності і просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вдень 31 серпня армія РФ також завдала ударів по Харкову. Мешканців закликають подбати про власну безпеку.

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