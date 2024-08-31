У Сумській громаді пролунали вибухи: куди поцілив ворог

Російська армія завдала авіаційного удару.
У суботу, 31 серпня, пролунали вибухи поблизу міста Суми. Як з'ясувалося, ворог завдав авіаційного удару в околицях Сумської громади.
Про це повідомили у Сумській військовій адміністрації.
"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Місцева влада закликає громадян до уважності та обережності і просить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, вдень 31 серпня армія РФ також завдала ударів по Харкову. Мешканців закликають подбати про власну безпеку.
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