РФ перекинула війська на Харківщину – Жорін

На Харківщині, зокрема в смузі відповідальності Третьої штурмової, зараз підвищилася кількість штурмових дій противника.

Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін 10 вересня.

"На напрямок перекинули (окупанти – ред.) свіжі сили – мотострілковий полк, який і відправляють на штурми в першу чергу. За добу в середньому може бути 7-8 накатів ворожої піхоти. Але незважаючи на таку "наполегливість", позиції свої вони не відновили, а от втрати понесли дуже великі", – написав Жорін.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляв про ситуацію на Харківщині і напередодні. За його словами, там зросла інтенсивність штурмових дій з боку противника. Окупанти намагаються повернути нещодавно втрачені території, які звільнили наші бійці.

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