РФ перебросила войска на Харьковщину – Жорин

Враг пытается вернуть территории, утраченные им в результате наших успешных наступательных действий, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр.
На Харьковщине, в частности в полосе ответственности Третьей штурмовой, сейчас повысилось количество штурмовых действий противника.
Об этом сообщил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин 10 сентября.
"На направление перебросили (оккупанты – ред.) свежие силы – мотострелковый полк, который и отправляют на штурмы в первую очередь. За сутки в среднем может быть 7-8 накатов вражеской пехоты. Но несмотря на такую "настойчивость", позиции свои они не восстановили, а вот потери понесли очень большие", – написал Жорин.
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин сообщал о ситуации на Харьковщине и накануне. По его словам, там выросла интенсивность штурмовых действий со стороны противника. Оккупанты пытаются вернуть недавно утраченные территории, которые освободили наши бойцы.
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