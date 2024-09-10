"Мирный план" Шольца: в МИД отреагировали на потенциальные предложения

Многие страны готовы предоставить площадку для диалога между Украиной и Россией. Всех, кто хочет присоединиться к установлению мира, приглашают к участию в процессе формулы мира, Саммитов мира и промежуточных встреч между ними.

Об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

"У нас очень понятная, четкая, простая позиция: есть формула мира, есть процесс Саммитов мира, промежуточных встреч между ними", – заявил Георгий Тихий.

Да, высказывание позиций в рамках диалога возможно. При этом у Украины есть принципы, на которых она хочет договориться и не уступит.

"Мы внимательно следим за разными сообщениями всевозможных мирных инициатив, предложений. И опять же с партнерами работаем: объясняем им, что, пожалуйста, заходите в процесс формулы мира, и там будем искать точки соприкосновения", – отметил Тихий.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости переговоров с Россией. Он готовит "мирный план", где одно из условий – сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.

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