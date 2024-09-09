Шольц заявил о необходимости переговоров с Россией.

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит "мирный план", где одно из условий – сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий.

Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Шольц планирует войти в историю как "канцлер мира", использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

"Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из тупика ", — пишет газета.

Таким образом, немецкий канцлер решил с некоторыми однопартийцами подготовить план "над своего рода "Минскими соглашениями", предусматривающими возможность передачи частей украинской территории Москве.

При этом источник отмечает, что "канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой".

Кроме того, Шольц заявил, что сейчас настал тот момент, когда следует начать обсуждение мира в Украине. Он отметил, что обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым у него "хорошие" отношения.

Канцлер ФРГ считает, что представители России должны присутствовать на втором Саммите мира.

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