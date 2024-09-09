Как быстро заточить нож мясорубки своими руками: самые простые способы

Если затупился нож вашей помощницы, не стоит торопиться искать мастера, эту проблему можно решить самостоятельно с помощью подручных средств.

Нож – это наверняка самая главная деталь мясорубки, поэтому очень досадно, когда он вдруг затупился. Впрочем, эту проблему достаточно просто решить самостоятельно. Для этого нужно иметь в доме наждачную бумагу, точильный камень или болгарку. Рассказываем, как быстро заточить нож мясорубки своими руками.

Как узнать, что нож мясорубки затупился

Любая мясорубка – электрическая или ручная, требует периодической заточки ножа. Чтобы понять, когда для этого настала пора, стоит проверить детали на наличие следующих признаков:

нож или сетка почернели, окислились;

на ноже остается много неперемолотого мяса;

нож и сетка плохо прилегают друг к другу.

Если вы видите какую-то одну или сразу несколько таких проблем, значит нож мясорубки затупился. Но не торопитесь искать мастера, наточить деталь можно самостоятельно.

Как быстро заточить нож мясорубки: самые простые способы

Наждачная бумага. Возьмите мелкую наждачную бумагу и зафиксируйте ее на ровной поверхности, это может быть какой-нибудь деревянный брусок. Затем круговыми движениями следует наточить нож и сетку мясорубки. Следует быть внимательными, чтобы не сточились детали, они должны хорошо прилегать друг к другу.

Возьмите мелкую наждачную бумагу и зафиксируйте ее на ровной поверхности, это может быть какой-нибудь деревянный брусок. Затем круговыми движениями следует наточить нож и сетку мясорубки. Следует быть внимательными, чтобы не сточились детали, они должны хорошо прилегать друг к другу. Точный камень. Надо взять диск с отверстиями и ножом, положить детали мясорубки на наждачный камень и совершить несколько круговых движений. Затем следует закрепить результат мелкой наждачной бумагой.

Надо взять диск с отверстиями и ножом, положить детали мясорубки на наждачный камень и совершить несколько круговых движений. Затем следует закрепить результат мелкой наждачной бумагой. Болгарка. Такой способ подходит тем, кто умеет работать с этим инструментом. Надо взять самый тонкий диск для болгарки и установить его. Инструмент необходимо класть диском вверх, чтобы на открытую сторону можно было положить лезвие ножа мясорубки. Поочередно накладывайте каждое лезвие на диск включенной болгарки, давить деталью на инструмент не нужно.

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