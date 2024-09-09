Шольц готує "мирний план" для України: в La Repubblica озвучили деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план", де одна з умов – збереження за РФ раніше захоплених українських територій.

Про це пише італійська газета La Repubblica.

Зазначається, що Шольц планує увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені позиції.

"Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута", – пише видання.

Таким чином німецький канцлер вирішив з деякими однопартійцями підготувати план "таких собі Мінських угод", які передбачають можливість передавання частини української території Москві.

Водночас джерело зазначає, що "канцлер хоче прогнути Україну за будь-яку ціну".

Крім того, Шольц заявив, що зараз настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. Він зазначив, що обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього "хороші" стосунки.

Додамо, канцлер ФРН вважає, що представники Росії мають бути присутні на другому Саміті миру.

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