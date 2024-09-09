Українці розповіли, як ставляться до заборони Telegram — опитування КМІС

Результати опитування показують, що українці схиляються до контролю над Telegram.

В Україні лише 9% громадян вважають, що Telegram слід повністю заборонити. Натомість 26% вважають, що контроль за цим додатком взагалі не потрібен.

Про це йдеться у свіжому соцопитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного упродовж з 1 по 6 вересня 2024 року.

Більшість українців (54%) вважають, що замість повної заборони слід ввести певні обмеження та контроль, такі як блокування окремих каналів.

Респондентам, які не підтримують повну заборону, ставили додаткове питання: чи зміниться їхня думка, якщо власники Telegram відмовляться блокувати певні канали. Виявилося, що 60% українців підтримали б повну заборону, якщо Telegram відмовиться блокувати канали, що поширюють російську пропаганду і дезінформацію. Ще більше підтримки (71%) заборона отримала б у разі відмови блокувати канали, що використовуються для зв’язку з російськими окупантами. В разі відмови блокувати канали з наркотиками, 70% українців також підтримають заборону.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що результати опитування свідчать про відсутність однозначної підтримки чи опору забороні Telegram. Він підкреслив, що українці мають збалансовану позицію: вважають за потрібне блокувати небезпечні канали, але не схильні до радикальних заборон. Якщо власники Telegram відмовляться блокувати небезпечні канали, громадськість може підтримати заборону. Для влади важливо надати обґрунтовані докази потреби у забороні для забезпечення безпеки.

Опитування КМІС проводився серед 1015 респондентів, виключаючи жителів тимчасово непідконтрольних територій.

Нагадаємо, очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповідав, що не підтримує закриття Telegram в Україні. Він вважає важливим деанонімізувати власників небезпечних каналів, хоча зазначив, що закриття месенджера є технічно складним, але можливим.

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