Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Буданов вважає, що Telegram загрожує національній безпеці України

Буданов вважає, що Telegram загрожує національній безпеці України

Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов / Скриншот / Фото: скриншот з відео

Буданов не підтримує закриття Telegram в Україні, але вважає важливим деанонімізувати власників каналів.

Месенджер Telegram становить загрозу національній безпеці України, і хоча його закриття технічно складне, це все ж можливо.

Про це розповів очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Хартія.

"Telegram — це шкідливо. Я ніколи не боявся цього говорити. Це загроза нашій національній безпеці. Я це говорю абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили", — сказав він.

Він повідомив, що за результатами досліджень військової розвідки, Telegram на сьогодні є основним джерелом отримання інформації в українському суспільстві.

Буданов не схвалює ідею закриття чи блокування Telegram в Україні, але вважає, що важливо розкрити особистості власників каналів у цьому месенджері.

"Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі телеграм-канали. Якщо ти хочеш транслювати якісь новини — будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал громадянина РФ або громадянина України. І тоді в нього є відповідальність (перед підписниками — ред.)", — сказав глава ГУР.

Буданов вважає, що блокування Telegram, як це було зроблено з Однокласниками та ВКонтакте, є технічно складним, але можливим завданням. При цьому, на його думку, соцмережа X (колишній Twitter) не становить загрози для національної безпеки.

Нагадаємо, 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує регулювати діяльність платформ, зокрема Telegram, для контролю поширення масової інформації.

Наприкінці березня Юрчишин повідомив, що представникам державних органів та органів місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у Telegram. Таке табу пропонують у разі, якщо цей месенджер буде визнано непрозорою мережею.

Зауважимо, як заявили в ГУР Міноборони України у лютому, Росія масово скуповує українські Telegram-канали та вербує впливових громадян держави для дестабілізації ситуації всередині країни у межах спецоперації "Майдан-3".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація