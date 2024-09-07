Буданов вважає, що Telegram загрожує національній безпеці України

Буданов не підтримує закриття Telegram в Україні, але вважає важливим деанонімізувати власників каналів.

Месенджер Telegram становить загрозу національній безпеці України, і хоча його закриття технічно складне, це все ж можливо.

Про це розповів очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Радіо Хартія.

"Telegram — це шкідливо. Я ніколи не боявся цього говорити. Це загроза нашій національній безпеці. Я це говорю абсолютно прямо, і ми це навіть документально робили", — сказав він.

Він повідомив, що за результатами досліджень військової розвідки, Telegram на сьогодні є основним джерелом отримання інформації в українському суспільстві.

Буданов не схвалює ідею закриття чи блокування Telegram в Україні, але вважає, що важливо розкрити особистості власників каналів у цьому месенджері.

"Я виступаю за те, щоб "офізичити" всі телеграм-канали. Якщо ти хочеш транслювати якісь новини — будь ласка, зареєструйся, щоб усі розуміли, що це канал громадянина РФ або громадянина України. І тоді в нього є відповідальність (перед підписниками — ред.)", — сказав глава ГУР.

Буданов вважає, що блокування Telegram, як це було зроблено з Однокласниками та ВКонтакте, є технічно складним, але можливим завданням. При цьому, на його думку, соцмережа X (колишній Twitter) не становить загрози для національної безпеки.

Нагадаємо, 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що пропонує регулювати діяльність платформ, зокрема Telegram, для контролю поширення масової інформації.

Наприкінці березня Юрчишин повідомив, що представникам державних органів та органів місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у Telegram. Таке табу пропонують у разі, якщо цей месенджер буде визнано непрозорою мережею.

Зауважимо, як заявили в ГУР Міноборони України у лютому, Росія масово скуповує українські Telegram-канали та вербує впливових громадян держави для дестабілізації ситуації всередині країни у межах спецоперації "Майдан-3".

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