Telegram заблокував офіційні українські боти для передавання даних Силам оборони — Мережа

Медійники пишуть, що це сталося, зокрема, через заклики до блокування месенджера в Україні.

Пишуть, що не працюють боти:

Єворог від Мінцифри;

Офіційні боти ГУР та СБУ;

Бот-координатор з півдня України;

Бот ППО для відстеження "шахедів".

Наразі уряд не прокоментував блокування.

Водночас у ГУР підтвердили блокування своїх ботів в Telegram.

Зокрема, як розповіли у розвідці, керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось всупереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало.

Нагадаємо, раніше нардеп Ярослав Юрчишин повідомив, що у разі, якщо Telegram буде визнано непрозорою мережею, представникам державних органів та місцевої влади в Україні можуть заборонити мати акаунти у месенджері.

Водночас Юрчишин заявляв про необхідність регуляції Telegram, а не про його блокування. Тобто держава хоче, аби компанія створила своє представництво на території України. В такому разі "ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Кому заважає Telegram і хто хоче його прикрити в Україні?! Всі гарячі подробиці!

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