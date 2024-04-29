Естонія планує закривати пункт пропуску з Росією

Міністерство фінансів Естонії планує закривати КПП "Койдули" вночі, оскільки останнім часом нічний прикордонний рух зменшився, а робота КПП лише вдень допоможе заощадити. Однак це означатиме зменшення податкових надходжень для муніципалітету.

Про це пише Еrr.

Якщо кілька тижнів тому уряд вирішив закрити вночі прикордонний пункт "Нарва", то тепер така ж пропозиція надійшла до уряду щодо прикордонного переходу «Койдула», сказав міністр фінансів Март Вирклаєв.

"Наразі, окрім Нарви, яка закрита вночі, ми також говоримо про закриття прикордонного переходу Койдула вночі. На це є дві причини: по-перше, краще виконання санкцій – транспорту там теж стало менше, і нам не доводиться відкривати кордон з Росією, і, звичайно, є певна економія, оскільки закриття тільки в нічний час, то економія невелика, але будь-яка економія вітається", – сказав Вирклаєв.

Однак економія для міністерства означала б зменшення податкових надходжень для місцевого муніципалітету Сетомаа. Муніципалітет прокоментував, що нічне закриття прикордонного переходу Койдула впливає на повсякденну роботу росіян з естонським громадянством у компаніях, що працюють уздовж кордону.

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"У нас дійсно багато людей щодня їздять на роботу в муніципалітет та в інші частини Південної Естонії, і для них важливий ранковий і пізній вечірній час перетину", - сказав голова муніципалітету Сетомаа Рауль Кудре.

"Наприклад, у санаторії "Вярська" позмінна робота – ти перетинаєш кордон відносно пізно ввечері, а на роботу треба бути рано вранці, тобто в будь-якому випадку ці години роботи на кордоні повинні бути гарантовані. Немає інформації про те, як довго буде закритий кордон або о котрій годині, у будь-якому випадку має бути гарантовано ранній ранковий перетин і вечірній виїзд", – сказав Кудре.

Як повідомлялося, у Литві перевірять 18 тисяч білорусів, які прибули до запровадження обмежень на в'їзд до країни – до 2022 року.

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