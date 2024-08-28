Дуров таємно зустрічався із Путіним в Азербайджані - ексрозвідник РФ

На думку ексрозвідника РФ, затяте заперечення Кремля зустрічі насправді означає, що вона була.

Засновник Telegram Павло Дуров, якого днями затримали у Парижі, до цього приховано зустрічався із очільником Кремля Володимиром Путіним.

Таке припущення озвучив ексофіцер КДБ та розвідки Росії Сергій Жирнов для Новини.LIVE.

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"Пєсков вийшов із відпустки... Пєсков не виходив із відпустки щодо вторгнення українських регулярних військ в Курську область, продовжуючи засмагати на пісочку десь в Арабських Еміратах або Туреччині. А тут він вийшов і сказав, що Павло Дуров не зустрічався з Путіним в Азербайджані, йому такого не пропонували", - зазначив він.

Жирнов зауважив, що затяте заперечення Кремля зустрічі насправді означає, що вона була.

"Коли Пєсков каже "ні", це означає "так", - підкореслив він.

Нагадаємо, Зеленський розповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні.

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