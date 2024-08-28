Дуров таємно зустрічався із Путіним в Азербайджані - ексрозвідник РФ

На думку ексрозвідника РФ, затяте заперечення Кремля зустрічі насправді означає, що вона була.
Засновник Telegram Павло Дуров, якого днями затримали у Парижі, до цього приховано зустрічався із очільником Кремля Володимиром Путіним.
Таке припущення озвучив ексофіцер КДБ та розвідки Росії Сергій Жирнов для Новини.LIVE.
"Пєсков вийшов із відпустки... Пєсков не виходив із відпустки щодо вторгнення українських регулярних військ в Курську область, продовжуючи засмагати на пісочку десь в Арабських Еміратах або Туреччині. А тут він вийшов і сказав, що Павло Дуров не зустрічався з Путіним в Азербайджані, йому такого не пропонували", - зазначив він.
Жирнов зауважив, що затяте заперечення Кремля зустрічі насправді означає, що вона була.
"Коли Пєсков каже "ні", це означає "так", - підкореслив він.
Нагадаємо, Зеленський розповів, чи вплине затримання Дурова на роботу Telegram в Україні.
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