Екстрені відключення світла запроваджені у трьох областях України

Під час екстрених відключень електроенергії графіки не діють.
Екстрені відключення світла 28 серпня запроваджені у Києві та області, в Одеській та Донецькій областях.
Про це повідомляється у телеграм-каналі ДТЕК.
"Київ, Київська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", – йдеться в заяві ДТЕК.
Там звернули увагу споживачів на те, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.
"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – додали в компанії.
До слова, видання Politico повідомило, що напередодні "найскладнішої в історії" України зими атомна енергетика є чи не єдиним порятунком для країни. Саме тому держава прагне завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.
Читайте також:
- Стало відомо, скільки ще у Києві можуть тривати жорсткі обмеження електроенергії
- Атака на Київську ГЕС: чи може прорвати греблю, які загрози і що замислив ворог
- В Україні побудують АЕС: де саме
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.