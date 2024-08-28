Екстрені відключення світла запроваджені у трьох областях України

Під час екстрених відключень електроенергії графіки не діють.

Екстрені відключення світла 28 серпня запроваджені у Києві та області, в Одеській та Донецькій областях.

Про це повідомляється у телеграм-каналі ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", – йдеться в заяві ДТЕК.

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Там звернули увагу споживачів на те, що під час екстрених відключень світла графіки не діють.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – додали в компанії.

До слова, видання Politico повідомило, що напередодні "найскладнішої в історії" України зими атомна енергетика є чи не єдиним порятунком для країни. Саме тому держава прагне завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

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