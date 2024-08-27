В Україні побудують АЕС: де саме

В Україні побудують АЕС.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

"Енергоатом" активно працює над пошуком нових майданчиків для будівництва. Найбільш перспективним з них є Чигиринський, поблизу містечка Орбіта на Черкащині. Там планується зведення чотирьох нових енергоблоків за технологією AP1000", йдеться у повідомленні.

Під час засідання позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міської ради ухвалили рішення щодо:

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом";

передавання земельних ділянок загальною площею 38,1493 га в постійне користування АТ "НАЕК "Енергоатом".

Раніше видання POLITICO написало, що напередодні "найскладнішої в історії" України зими атомна енергетика є чи не єдиним порятунком для країни.

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Енергетики повідомили, коли припиняться нові відключення світла

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