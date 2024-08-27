На фронті загинув 41-річний відомий артист-вокаліст Олександр Сердюк

Артист-вокаліст Київського академічного театру Українського фольклору "Берегиня" Олександр Сердюк загинув на війні, виконуючи бойове завдання.

Сумну звістку про втрату Героя сьогодні, 27 серпня, повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України на своїй Facebook-сторінці. Відомо, що 41-річний вокаліст вступив до лав ЗСУ наприкінці квітня 2024 року й до останнього боровся за незалежну Україну в одній із найгарячіших точок.

Олександр Сердюк

"І знову в нашій громаді велика втрата… І знову ми всі у глибокій скорботі... На рідну землю навіки повертається наш загиблий Герой Сердюк Олександр Олександрович. У пам'яті всіх залишиться доброю, порядною, талановитою, щирою і чесною людиною, люблячим і турботливим сином, вірним товаришем, який завжди поспішав на допомогу своїм друзям. Він любив родину, цінував дружбу та відносини з бойовими побратимами", - йдеться у Facebook-дописі міського голови Гребінки Віталія Колісніченка, звідки родом артист.

Нагадаємо, нещодавно співачка Мерая Кері повідомила про горе у її родині. Вона одночасно втратила маму та рідну сестру.

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