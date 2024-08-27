Масована атака Росії: експерт назвав загрози найближчих днів

Після масованої атаки 26 серпня, коли путінська армія гатила по Україні рекордною кількістю ракет та дронів, окупанти можуть продовжити дорозвідувальні обстріли ще протягом декількох днів.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, який напередодні Дня Незалежності прогнозував масований обстріл.

"Після кожного масованого обстрілу, це логічно, завжди відбувається дорозвідка. Через декілька днів, протягом декількох днів повинен здійснитись дорозвідувальний обстріл. Тобто після масованого обстрілу не можно розслаблятись, тому що буде дорозвідка", — аналізує ситуацію Олександр Коваленко.

Та продовжує: "Ворог встановлює те, які об’єкти йому вдалось уразити або знищити, а до яких не "дотягнувся". Тому будуть намагатися "дотягнутися" до того, до чого не змогли. Найближчими днями можуть бути обстріли, але обмеженим боєкомплектом. Такий обстріл, який відбувся вчора – такого вони не зможуть повторити протягом щонайменше місяця-півтора".

За словами Коваленка, кількість ракет, яку путінська армія випустила по Україні 26 серпня, майже повністю відповідає тій кількості, яку РФ змогла виробити в період від 8 липня.

"Вони зараз повністю залежать від виробництва. Що виробляють, те й використовують, якась частина залишається в арсеналах", – уточнює експерт.

Мета атаки на Київ

Попри те, що українською ППО збиваються майже всі ракети і дрони, які летять на Київ, окупанти не полишають спроб гатити по столиці.

Цей задум Олександр Коваленко пояснює так: "Вони працювали на прорив. У них була велика кількість повітряних цілей, які одночасно перебували в нашому повітряному просторі. Тому вони робили ставку саме на прорив і ураження об’єктів. Насамперед йдеться про Київську ГЕС, яку вони намагалися уразити більшою кількістю засобів, але це їм не вдалося. Тим не менш для них це є метою. Київ як столиця привертає до себе більше уваги, тому туди була випущена більша кількість номенклатури".

Наступний масований обстріл теж буде рекордним?

На це запитання військовий експерт відповів так: "Думаю, що ні. Такого рекордного показника навіть через місяць окупанти не зможуть встановити. Хіба що будуть триматися два місяці і через два місяці влаштують щось подібне. Вони стабільно поповнюють свій недоторканний запас. Якщо буде якась критична ситуація, то вони будуть готові взяти з нього боєкомплект. Але поки що не чіпають. Там може бути більше 300 "Калібрів", Х-101/555 – трохи менше, трохи більше сотні. "Калібри" вони не можуть запускати так, як Х-101. Тому основна наша ціль – їхні носії цих ракет".

Масований удар 26 серпня: що відомо

26 серпня Росія атакувала Україну 109 дронами та запустила понад 100 ракет різних типів. Тоді окупанти намагалися влучити по енергетиці та Київській ГЕС.

Вже близько 7-ї ранку у Військово-морських силах ЗСУ повідомили, що в Чорне море окупанти вивели 4 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет.

Вже о 7:45 стало відомо про перше влучання. Окупанти поцілили по промисловому обʼєкту на Полтавщині. Через атаку травмовано пʼятеро людей, про що заявили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Згодом і мер Луцька повідомив про влучання у житловий будинок. А вже за 15 хвилин він знову повідомив про ще одне влучання та зазначив, що один чоловік загинув внаслідок ворожої атаки.

Дим почав затягувати небо після вибухів на Дніпропетровщині. Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки.

Згодом стало відомо, що з-під завалів дачного будинку на Дніпропетровщині дістали чоловіка, йому надають необхідну медичну допомогу. Загалом, за попередніми даними, пошкоджено з десяток будинків. Два – зруйновані.

Є загиблий і в Запорізькій області, про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров – влучання по будинку.

"Росіяни вбили цивільну людину в Запорізькому районі. Ворог завдав удару поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну-терористку", – написав він.

Попередньо в Мережі повідомляли про "прильоти" у Кропивницькому та на Рівненщині, там ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. У військовій адміністрації повідомили, що в житловому будинку пошкоджено вікна, але минулося без людських жертв. Внаслідок атаки були знеструмлені населені пункти в Рівненському районі.

Вибухи лунали також в Одесі та області, місцеві телеграм-канали почали повідомляти, що на автотранспортному підприємстві під Одесою внаслідок обстрілу горять три десятки вантажівок, там троє поранених. Згодом стало відомо про чотирьох поранених, серед них 10-річний хлопчик.

Не минулося без поранених і на Київщині, є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

На Київщині за розпорядженням "Укренерго" запроваджені екстрені відключення світла.

Гучно було і в столиці, але попередньо без влучань, втім, у кількох районах столиці почалися перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Згодом на правому березі Києва почалися перебої також у водопостачанні.

Також на Львівщині ворог атакував енергетичні об'єкти, через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням, але минулося без влучань.

Гучно було і в Житомирі, після вибухів місто залишилося без води, водопостачання відбуватиметься за графіками.

Головне на ранок 27 серпня: Наймасованіша російська атака, Відключення світла, Курс євро

Раніше повідомлялось про те, що Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України.

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