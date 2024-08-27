Массированная атака России: эксперт назвал угрозы ближайших дней

После массированной атаки 26 августа, когда путинская армия била по Украине рекордным количеством ракет и дронов, оккупанты могут продолжить доразведывательные обстрелы еще в течение нескольких дней.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, который накануне Дня Независимости прогнозировал массированный обстрел.

"После каждого массированного обстрела, это логично, всегда происходит доразведка. Через несколько дней, в течение нескольких дней должен произойти доразведывательный обстрел. То есть после массированного обстрела нельзя расслабляться, потому что будет доразведка", — анализирует ситуацию Александр Коваленко.

И продолжает: "Враг выясняет то, какие объекты ему удалось поразить или уничтожить, а до которых не "дотянулся". Поэтому будут пытаться "дотянуться" до того, до чего не смогли. В ближайшие дни могут быть обстрелы, но ограниченным боекомплектом. Такой обстрел, который произошел вчера — такого они не смогут повторить в течение как минимум месяца-полтора".

По словам Коваленко, количество ракет, выпущенных путинской армией по Украине 26 августа, почти полностью соответствует тому количеству, которое РФ смогла произвести в период с 8 июля.

"Они сейчас полностью зависят от производства. Что производят, то и используют, какая-то часть остается в арсеналах", – уточняет эксперт.

Цель атаки на Киев

Несмотря на то, что украинской ПВО сбиваются почти все ракеты и дроны, которые летят на Киев, оккупанты не оставляют попыток бить по столице.

Этот замысел Александр Коваленко объясняет так: "Они работали на прорыв. У них было большое количество воздушных целей, которые одновременно находились в нашем воздушном пространстве. Поэтому они делали ставку именно на прорыв и поражение объектов. В первую очередь речь идет о Киевской ГЭС, которую они пытались поразить большим количеством средств, но это им не удалось. Тем не менее, это для них является целью. Киев как столица обращает на себя больше внимания, поэтому туда было выпущено большее количество номенклатуры".

Следующий массированный обстрел тоже будет рекордным?

На этот вопрос военный эксперт ответил так: "Думаю, что нет. Такого рекордного показателя даже через месяц оккупанты не смогут установить. Разве что будут держаться два месяца и через два месяца устроят что-то подобное. Они стабильно пополняют свой неприкосновенный запас. Если будет какая-то критическая ситуация, то они будут готовы взять из него боекомплект. Но пока не трогают. Там может быть больше 300 "Калибров", Х-101/555 – немного меньше, чуть более сотни. "Калибры" они не могут запускать так, как Х-101. Поэтому основная наша цель – их носители этих ракет".

Массированный удар 26 августа: что известно

26 августа Россия атаковала Украину 109 дронами и запустила более 100 ракет разных типов. Тогда оккупанты пытались попасть по энергетике и Киевской ГЭС.

Уже около 7 утра в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что в Черное море оккупанты вывели 4 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 28 ракет.

Уже в 7:45 стало известно о первом попадании. Оккупанты били по промышленному объекту на Полтавщине. Вследствие атаки травмированы пять человек, о чем заявили в Полтавской областной военной администрации.

Впоследствии и мэр Луцка сообщил о попадании в жилой дом. А уже через 15 минут он снова сообщил об еще одном попадании и отметил, что один мужчина погиб в результате вражеской атаки.

Дым начал затягивать небо после взрывов на Днепропетровщине. Глава областной военной администрации Сергей Лысак сообщил об одном погибшем в результате вражеской атаки.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов дачного дома в Днепропетровской области достали мужчину, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. В общей сложности, по предварительным данным, повреждено с десяток домов. Два – разрушены.

Есть погибший и в Запорожской области, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров – попадание по дому.

"Россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина. Мир должен остановить страну-террориста", — написал он.

Предварительно в Сети сообщали о "прилетах" в Кропивницком и Ровенской области, там целью стал объект энергетической инфраструктуры. В военной администрации сообщили, что в жилом доме повреждены окна, но обошлось без человеческих жертв. В результате атаки были обесточены населенные пункты в Ровенском районе.

Взрывы раздавались также в Одессе и области, местные телеграм-каналы начали сообщать, что на автотранспортном предприятии под Одессой в результате обстрела горят три десятка грузовиков, там трое раненых. Впоследствии стало известно о четырех раненых, в том числе о 10-летнем мальчике.

Не обошлось без раненых и в Киевской области, есть повреждения инфраструктурных объектов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

В Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения света.

Громко было и в столице, но предварительно без попаданий, тем не менее, в нескольких районах столицы начались перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети. Впоследствии на правом берегу Киева начались перебои и в водоснабжении.

Также на Львовщине враг атаковал энергетические объекты, поэтому во Львове и области частично возникли перебои с электроснабжением, но обошлось без попаданий.

Громко было и в Житомире, после взрывов город остался без воды, водоснабжение будет происходить по графику.

Главное на утро 27 августа: Самая массированная российская атака, Отключение света, Курс евро

Ранее сообщалось о том, что Россия совершила очередной массированный ракетный обстрел Украины.

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