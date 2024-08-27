Моді обговорив з Путіним Україну: що відомо

Сторони обговорили візит Моді до Києва і війну Росії проти України.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, обговорювали візит Моді до Києва й війну РФ проти України, яку індійський прем'єр називає "російсько-українським конфліктом".

"Сьогодні відбулася розмова з президентом Путіним... Обмінялися думками щодо російсько-українського конфлікту й моїми враженнями від нещодавнього візиту в Україну. Підтвердив тверду прихильність Індії підтримці якнайшвидшого, міцного й мирного врегулювання конфлікту", – написав Моді у соціальній мережі Х у вівторок, 27 серпня.

Індійський прем'єр також повідомив, що під час розмови сторони "обговорювали заходи щодо подальшого зміцнення особливого й привілейованого стратегічного партнерства".

Раніше премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і підтвердив свою прихильність справі відновлення миру в Україні.

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