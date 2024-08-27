Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Моді у розмові з Байденом підтвердив прихильність до встановлення миру в Україні

Моді у розмові з Байденом підтвердив прихильність до встановлення миру в Україні

Нарендра Моді обговорив з Джо Байденом війну в Україні / Фото: Associated Press

Сторони обговорили низку регіональних та глобальних питань.

Під час телефонної розмови премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом підтвердив свою прихильність справі відновлення миру в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Він заявив, що під час розмови з Байденом він обговорив низку регіональних та глобальних питань, в тому числі війну Росії проти України.

"Провів сьогодні телефонну розмову із президентом США Джо Байденом. Ми детально обговорили різні регіональні та глобальні питання, в тому числі ситуацію в Україні. Я підтвердив повну підтримку Індією швидкого відновлення миру й стабільності", - зазначив Моді.

Крім того, Моді додав, що обговорював з президентом США ситуацію у Бангладеш й "потребу швидкого відновлення нормального стану та захист меншин, особливо індусів".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Моді відверто розповів, що сказав Путіну через війну Росії проти України.

Крім того, ми також інформували, що у Байдена прокоментували візит премʼєра Індії до України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація