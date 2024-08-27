Гарріс та Трамп не можуть домовитись про дебати через мікрофони

Сторони не можуть погодити формат включення мікрофонів під час дискусії.

Кандидати на пост президента Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп не можуть домовитися про проведення теледебатів.

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Про це пише видання Politico.

Видання повідомляє, що у червні команда президента США Джо Байдена домовилася з командою Трампа, що під час дебатів мікрофон будуть включати лише тому, хто на даний момент виступає. Але після того, як кандидатом стала Камала Гарріс, її команда зажадала, щоб мікрофони в обох опонентів були включені постійно.

"Ми повідомили ABC та інші канали, які бажають провести можливі жовтневі дебати, що, на нашу думку, мікрофони обох кандидатів мають бути увімкнені протягом усієї трансляції", - заявив у коментарі Politico старший радник з комунікацій кампанії Гарріс Браян Феллон.

У команді Гарріс впевнені, що Трамп під час дебатів не витримає та скаже щось образливе про опонентку.

В свою чергу у Трампа кажуть, що Дебати повинні відбутись 10 вересня за тими правилами, які визначились з командою Джо Байдена.

Сам Трамп висловив сподівання, шо дебати відбудуться за такими ж правилами, які були у червні, але "для нього це не має значення, він би вважав за краще, щоб вони відбулися".

"Але ми домовилися, що все буде, так само як і минулого разу. У цьому випадку звук був відключений. Минулого разу мені це не сподобалося, але все пройшло чудово. Я маю на увазі, запитайте Байдена, як все минуло — все було добре. І я думаю, що має бути так само", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що демократи США остаточно визначились з кандидатом у президенти.

Крім того, ми також інформували, що у США незалежний кандидат Кеннеді закликав підтримати Трампа.

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