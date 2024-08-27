Росія вночі атакувала Україну ракетами "Кинджал"

Російські загарбники в ніч проти 27 серпня атакували Україну аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що носії кинджалів МіГ-31К здійснили кілька пусків кинджалів у бік України після третьої ночі.

Моніторингові канали повідомили, що вибухи пролунали у Рівному та Старокостянтинові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що агентство Reuters підтвердило загибель свого співробітника під час удару по Краматорську.

Крім того, ми також інформували, що у Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік, який в останню мить вирішив перевірити воду у мережі.

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