На Сумщині пролунало 212 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 83 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 212 вибухів. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Свеська, Есманьська, Глухівська, Новослобідська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

Ворожбянська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (8 вибухів), двоє цивільних людей були травмовані.

Краснопільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи), п’ятеро цивільних людей були поранені, також ворог бив з артилерії (11 вибухів), внаслідок чого двоє цивільних людей отримали поранення, зафіксовано і мінометний обстріл (10 вибухів), обстріл із РСЗВ (20 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів), атаку FPV-дроном (7 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), авіаудар КАБ (19 вибухів), атаку FPV-дроном (16 вибухів).

Хотінська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (7 вибухів), внаслідок обстрілу п’ятеро цивільних людей отримали поранення, також росіяни били з міномета (2 вибухи) і ствольної артилерії (3 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (17 вибухів), мінометний обстріл (19 вибухів), обстріл із РЗСВ (17 вибухів), скид з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), також ворог атакував FPV-дроном (3 вибухи), поранення отримали двоє місцевих мешканців.

Глухівська громада: здійснена атака FPV-дроном (3 вибухи).

Шалигинська громада: ворог бив з міномета (7 вибухів).

Новослобідська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).

Середино-Будська громада: ворог бив з міномета (1 вибух), а також здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).

Дружбівська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

Свеська громада: артилерійський обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Умєров відреагував на масований обстріл: "Україна готує відповідь".

Крім того, ми також інформували, що ворог атакував Івано-Франківську область.

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