На Сумщині пролунало 212 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 83 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 212 вибухів. Обстрілів зазнали Ворожбянська, Великописарівська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Свеська, Есманьська, Глухівська, Новослобідська, Середино-Будська, Дружбівська громади.
- Ворожбянська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (8 вибухів), двоє цивільних людей були травмовані.
- Краснопільська громада: росіяни завдали авіаудар КАБ (3 вибухи), п’ятеро цивільних людей були поранені, також ворог бив з артилерії (11 вибухів), внаслідок чого двоє цивільних людей отримали поранення, зафіксовано і мінометний обстріл (10 вибухів), обстріл із РСЗВ (20 вибухів), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (5 вибухів), атаку FPV-дроном (7 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи), авіаудар КАБ (19 вибухів), атаку FPV-дроном (16 вибухів).
- Хотінська громада: авіаудар КАБ (2 вибухи).
- Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (7 вибухів), внаслідок обстрілу п’ятеро цивільних людей отримали поранення, також росіяни били з міномета (2 вибухи) і ствольної артилерії (3 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (17 вибухів), мінометний обстріл (19 вибухів), обстріл із РЗСВ (17 вибухів), скид з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи), також ворог атакував FPV-дроном (3 вибухи), поранення отримали двоє місцевих мешканців.
- Глухівська громада: здійснена атака FPV-дроном (3 вибухи).
- Шалигинська громада: ворог бив з міномета (7 вибухів).
- Новослобідська громада: мінометний обстріл (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог бив з міномета (1 вибух), а також здійснив атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Дружбівська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Свеська громада: артилерійський обстріл (2 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Умєров відреагував на масований обстріл: "Україна готує відповідь".
Крім того, ми також інформували, що ворог атакував Івано-Франківську область.
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