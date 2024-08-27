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В Сумской области раздалось 212 взрывов

В Сумской области раздалось 212 взрывов

Враг обстреливает Сумщину (фото иллюстративный) / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.

За прошедшие сутки захватчики произвели 83 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 212 взрывов. Обстрелы потерпели Ворожбянская, Великописаревская, Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Шалыгинская, Свесская, Эсманьская, Глуховская, Новослободская, Середино-Будская, Дружбовская общины.

  • Ворожбянская община: враг совершил авиаудар КАБ (8 взрывов), двое гражданских людей были травмированы.
  • Краснопольская община: россияне нанесли авиаудар КАБ (3 взрыва), пятеро гражданских людей были ранены, также враг избивал из артиллерии (11 взрывов), в результате чего двое гражданских людей получили ранения, зафиксирован и минометный обстрел (10 взрывов), обстрел из РСЗО (20 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (5 взрывов), атаку FPV-дроном (7 взрывов).
  • Эсманьская община: совершен минометный обстрел (4 взрыва), авиаудар КАБ (19 взрывов), атака FPV-дроном (16 взрывов).
  • Хотинская община: авиаудар КАБ (2 взрыва).
  • Белопольское общество: враг совершил авиаудар КАБ (7 взрывов), в результате обстрела пятеро гражданских людей получили ранения, также россияне избивали из миномета (2 взрыва) и ствольной артиллерии (3 взрыва).
  • Великописаревская община: осуществлен артиллерийский обстрел (17 взрывов), минометный обстрел (19 взрывов), обстрел из РВСВ (17 взрывов), сброс с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва), также враг атаковал FPV-дроном (3 взрыва), ранения получили двое местных жителей.
  • Глуховское общество: совершена атака FPV-дроном (3 взрыва).
  • Шалыгинская община: враг избивал из миномета (7 взрывов).
  • Новослободская община: минометный обстрел (3 взрыва).
  • Середино-будская община: враг бил из миномета (1 взрыв), а также совершил атаку FPV-дроном (1 взрыв).
  • Дружбовская община: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).
  • Свеское общество: артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что Умеров отреагировал на массированный обстрел: "Украина готовит ответ".

Кроме того, мы также информировали, что враг атаковал Ивано-Франковскую область.

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