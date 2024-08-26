Зеленський: "Україна готує відповідь на удари РФ"

Президент надав подробиці щодо дій у відповідь.
Україна готує відповідь на удари російських окупантів 26 серпня.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
"Щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно", – зазначив Зеленський.
Також президент повідомив, що за добу 26 серпня бійцями ЗСУ здійснено чергове поповнення обмінного фонду.
Нагадаємо, ракетно-дронова атака ворога по Україні сталася сьогодні, 26 серпня. Це – одна з наймасштабніших атак, що тривала упродовж кількох годин.
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У Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік – слюсар місцевого кооперативу, який завершив денну зміну та мав їхати додому.
Наслідки ворожої атаки фіксували в усіх районах Київщини, а пошкоджень зазнали два енергетичні об’єкти області. Згодом стало відомо про пошкодження дамби Київської ГЕС.
Раніше президент Володимир Зеленський провів Ставку, де заслухав доповіді командувачів і керівників щодо ситуації в енергетиці України після російських обстрілів.
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