Зеленський: "Україна готує відповідь на удари РФ"

Україна готує відповідь на удари російських окупантів 26 серпня.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

"Щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і по застосуванню F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно", – зазначив Зеленський.

Також президент повідомив, що за добу 26 серпня бійцями ЗСУ здійснено чергове поповнення обмінного фонду.

Нагадаємо, ракетно-дронова атака ворога по Україні сталася сьогодні, 26 серпня. Це – одна з наймасштабніших атак, що тривала упродовж кількох годин.

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У Дніпрі під час ракетного удару загинув чоловік – слюсар місцевого кооперативу, який завершив денну зміну та мав їхати додому.

Наслідки ворожої атаки фіксували в усіх районах Київщини, а пошкоджень зазнали два енергетичні об’єкти області. Згодом стало відомо про пошкодження дамби Київської ГЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський провів Ставку, де заслухав доповіді командувачів і керівників щодо ситуації в енергетиці України після російських обстрілів.

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