Автомат чи руками? Який краще капучинатор у кавомашині?

У сучасних кофемашинах одним із ключових елементів вважається капучинатор. Саме він відповідає за приготування молочної піни для таких популярних напоїв, як капучіно, латте та флет уайт. На ринку представлені моделі з автоматичними та ручними рішеннями. То який із них краще вибрати?

Пристрій та принцип роботи капучинаторів двох типів

Автоматичний капучинатор є окремим блоком з вбудованою ємністю для молока. Збоку є регулятор, що дозволяє вибрати бажану кількість піни. Достатньо натиснути одну кнопку, і такі кавові машини для дому повністю автоматично приготують напій. Ручне рішення, яке ще називають панарелло, - це просто трубка-насадка, через неї під тиском подається пара. Процес збивання доведеться контролювати самостійно, регулюючи подачу пари та переміщуючи пітчер із молоком.

Порівняння можливостей

Автомат дозволяє швидко приготувати кілька порцій напою поспіль із мінімальною участю людини. Ручний вимагає більше часу та зусиль, включаючи самостійне збивання молока та контроль його температури. Є й інші відмінності:

Налаштування та можливості. Автомат отримує 2-3 встановлені режими піни. Мануальний дає повну свободу творчості, дозволяючи експериментувати з текстурою та температурою молока, а також створювати візерунки на поверхні кави. Але щоб здобути результат, потрібно витратити час на навчання.

Обслуговування. Автомат вимагає ретельного догляду, включаючи розбирання та промивання всіх компонентів. Ручний простіше в обслуговуванні - його достатньо ополоснути під краном.

Кавомашини з автоматом дорожчі за аналоги з панарелло. Це плата за швидкість та зручність. Мануальне рішення доступніше і просте в ремонті, але за це ви розплачуєтеся часом.

Рекомендації щодо вибору капучинатора

Якщо вам головне — зручність і швидкість, то варто придивитися до кофемашин з автоматичним капучинатором. Вони ідеальні для офісів та великих сімей, де багато любителів молочних кавових напоїв. Поціновувачам повного контролю над процесом приготування та економним покупцям більше підійде кавоварка з ручним капучинатором. З ним можна вдосконалювати свою майстерність лате-арт та готувати напій із унікальною текстурою піни. Деякі виробники пропонують кавомашини з комбінованим агрегатом, де доступні автоматичний та ручний режим. Це добрий компромісний варіант. Кінець кінцем, капучинатор — це важлива, але не головна частина кавомашини. Вибираючи між автоматичним і ручним варіантом, варто враховувати не тільки їх особливості, але й інші параметри приладу — сировину (зерна/мелений), що використовується, тиск, потужність, можливості налаштування міцності та обсягу напою. Оцінивши весь комплекс характеристик і співвіднісши їх зі своїми потребами та бюджетом, ви зможете підібрати оптимальну модель кавомашини.