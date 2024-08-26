У чому звинуватили Дурова: в заяві прокурорки — 12 пунктів

За словами прессекретаря голови Telegram, Дурова звинувачують у пасивності щодо кібер- і фінансових злочинів, які здійснюються на платформі Telegram.

Генеральний директор Telegram Павло Дуров перебуває під слідством французького Національного підрозділу з кіберзлочинності та Нацуправління з боротьби з шахрайством.

Про це Reuters повідомляє із посиланням на заяву представника поліції, а у прокуратурі надали перелік підозр у 12 злочинах. У комюніке Лор Бекюо — прокурорки Парижа — зазначено, зокрема, наступні:

відмова передавати інформацію, необхідну для проведення розслідувань, за запитом правоохоронних органів;

співучасть у розповсюдженні наркотиків;

співучасть у кіберзлочинах;

співучасть у шахрайстві;

відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом;

незаконне надання криптографічних послуг та інструментів для забезпечення конфіденційності;

співучасть у зберіганні порнографічного контенту з неповнолітніми.

Лор Бекюо також повідомила, що кримінальну справу було відкрито 8 липня за результатами попереднього розслідування Національним органом боротьби з організованою злочинністю, що входить до структури французької прокуратури та підпорядкованим прокуратурі столиці Франції.

Більшість із 12 складів злочинів, за якими ведеться слідство, у комюніке прокуратури про допити Дурова починаються зі слова "complicité", тобто допомога чи співучасть.

Нагадаємо, 39-річного Дурова заарештували в аеропорту Ле-Бурже поблизу Парижа одразу після приземлення у приватному літаку ввечері 24 серпня.

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