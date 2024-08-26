Дуров міг сам здатися владі Франції: журналістка пояснила причини

Засновник платформи Telegram Павло Дуров міг свідомо направити свій приватний літак до Франції, щоб здатися місцевій владі.

Таку думку в етері Еспресо висловила заступниця головного редактора журналу "Український тиждень" у Франції Анна Лазарєва.

Вона заявила, що у французькій пресі всі обговорюють можливість того, що Дуров сам здався владі Франції.

"Оскільки він все-таки людина розумна. Дуров прекрасно розумів, що в нього є французький паспорт і що саме у Франції він може потрапити до вʼязниці за те, що відмовився співпрацювати з силовими структурами. Відповідно, якщо він пішов на це, то прекрасно розумів навіщо він це робив. Очевидно, що він не хоче опинитись за ґратами на 20 років, але таким чином він, ймовірно, намагається сховатись від якихось впливів з РФ", - пояснила Лазарєва.

Крім того, вона повідомила, що перше засідання щодо справи Дурова відбудеться 26 серпня.

"Все це лише припущення. Перше судове слухання щодо справи Павла Дурова має відбутись у понеділок 26 серпня. Щодо самого Telegram, то французи не дуже використовують цей сервіс. Вони не дуже довіряють цій платформі", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російським чиновникам надійшло розпорядження видалити службові переписки в Telegram.

Крім того, ми також інформували, що у Росії істерика через арешт Дурова.

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