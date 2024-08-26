Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 26 серпня атакують Україну уданими безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
"Рух БпЛА типу "Shahed" через Сумщину в напрямку Полтавщини!" - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомлять про рух від двох з до чотирьох безпілотників типу Shahed у напрямку Миргорода.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські воїни збили "шахед" із гелікоптера Мі-8 за допомогою кулемету.
Крім того, ми також інформували, що дрони атакували Київську область.
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