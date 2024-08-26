У Чечні Кадиров нагородив Кадирова орденом Кадирова

У неділю, 25 серпня, 16-річний Адам Кадиров отримав найвищу відзнаку Чеченської республіки - орден Кадирова. Нагороду своєму синові вручив одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Чечні з питань національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Ахмед Дудаєв.

Нагородження сина Рамзана Кадирова найважливішим орденом він назвав заслуженим визнанням “його високих моральних якостей та відданості справі”. Підлітка, який займає посаду начальника відділу забезпечення безпеки голови Чечні, підлабузницьки названо істинним патріотом батьківщини, який "гідно представляє свій славний рід, будучи справжнім мусульманином та чеченцем".

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Адам Кадиров, серед “заслуг” якого звіряче побиття в слідчому ізоляторі заарештованого Микити Журавеля, який спалив Коран, зібрав уже цілу колекцію нагород.

У жовтні 2023 року Адаму Кадирову надали звання Героя Чеченської Республіки.

Крім того, на його рахунку вищий орден парламенту Чеченської республіки "Даймехкан Сій" ("Честь Вітчизни"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарською Республікою", "За заслуги перед Карачаєво-Черкеською Республікою" та орден "Дуслик" - другий за значимістю у Татарстані. Також Адам Кадиров отримав орден "Трудова доблесть Росії" та медаль Євразійської асоціації університетів.

Треба зауважити, що орденом Кадирова нагороджені й інші члени сім’ї Рамзана Кадирова. Зокрема — його доньки Хадіжат (очолює Департамент дошкільної освіти мерії Грозного) та Айшат (очолює міністерство культури Чечні). Сам Рамзан Кадиров також нагороджений орденом Кадирова.

Що таке орден Кадирова

Найвища нагорода Чечні носить ім’я батька Рамзана Кадирова — Ахмата.

Ахмат Кадиров під час боротьби Ічкерії за незалежність від Росії спочатку підтримав визвольний рух і брав участь у військових діях проти російських окупантів до 1996 року. Але потім зрадив свій народ і перекинувся на бік загарбників, ставши колаборантом. Указом Путіна його було призначено "президентом" Чечні.

Ахмат Кадиров загинув 2004 року внаслідок теракту. Його місце зайняв молодший син Рамзан, якому у Кремлі від 2011 року наказали називатися не "президентом" Чечні, а просто "головою". Зараз на території Чечні панує диктаторський режим Рамзана Кадирова, який повністю підпорядковується Кремлю.

Нагадаємо, голова Чечні Рамзан Кадиров таємно одружив своїх двох синів – 17-річний Елі та 16-річний Адам 8 червня зіграли весілля з онукою депутата Держдуми Адама Делімханова та донькою сенатора Сулеймана Геремєєва відповідно. Одній з обранок може бути не більше 14 років.

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