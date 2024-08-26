В Чечне Кадыров наградил Кадырова орденом Кадырова

В воскресенье, 25 августа, 16-летний Адам Кадыров получил высшее отличие Чеченской республики – орден Кадырова. Награду своему сыну вручил одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр Чечни по вопросам национальной политики, внешних связей, печати и информации Ахмед Дудаев.

Награждение сына Рамзана Кадырова важнейшим орденом он назвал заслуженным признанием его высоких моральных качеств и преданности делу. Подросток, занимающий должность начальника отдела обеспечения безопасности председателя Чечни, подхалимски назван истинным патриотом родины, который "достойно представляет свой славный род, будучи настоящим мусульманином и чеченцем".

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Адам Кадыров, среди "заслуг" которого зверское избиение в следственном изоляторе арестованного Никиты Журавеля, сжегшего Коран, собрал уже целую коллекцию наград.

В октябре 2023 года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики.

Кроме того, на его счету высший орден парламента Чеченской республики "Даймехкан Сий" ("Честь Отечества"), "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой" и орден "Дуслик" – второй по значимости в Татарстане. Также Адам Кадыров получил орден Трудовая доблесть России и медаль Евразийской ассоциации университетов.

Следует заметить, что орденом Кадырова награждены и другие члены семьи Рамзана Кадырова. В частности, его дочери Хадижат (возглавляет Департамент дошкольного образования мэрии Грозного) и Айшат (возглавляет министерство культуры Чечни). Сам Рамзан Кадыров также награжден орденом Кадырова.

Что такое орден Кадырова

Самая высокая награда Чечни носит имя отца Рамзана Кадырова — Ахмата.

Ахмат Кадыров во время борьбы Ичкерии за независимость от России сначала поддержал освободительное движение и участвовал в военных действиях против российских оккупантов до 1996 года. Но потом предал свой народ и перешел на сторону захватчиков, став коллаборантом. Указом Путина он был назначен "президентом" Чечни.

Ахмат Кадыров погиб в 2004 году в результате теракта. Его место занял младший сын Рамзан, которому в Кремле с 2011 года приказали называться не "президентом" Чечни, а просто "главой". Сейчас на территории Чечни господствует диктаторский режим Рамзана Кадырова, полностью подчиняющегося Кремлю.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров тайно женил своих двух сыновей – 17-летний Эли и 16-летний Адам 8 июня сыграли свадьбу с внучкой депутата Госдумы Адама Делимханова и дочерью сенатора Сулеймана Геремеева соответственно. Одной из избранниц может быть не больше 14 лет.

Кадыров вдруг появился в кабинете у Путина

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