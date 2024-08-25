Угроза из Беларуси: Коваленко прокомментировал стягивание войск к границе с Украиной

Ситуация с Республикой Беларусь, которая под видом учений сосредотачивает значительное количество личного состава, вооружения и военной техники в Гомельской области вблизи северных границ Украины, по состоянию на 25 августа не угрожает.

Такое мнение высказал военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"По Беларуси. Не стоит паниковать, по состоянию на данный момент все "угрозы наступления из Беларуси" исключительно информационные, не больше", — отметил Коваленко.

Между тем, в МИД Украины призвали Беларусь отвести войска от границы с Украиной на расстояние, что превышает дальность поражения огневых систем РБ.

В мониторинговой группе "Белорусские Гаюн" подтвердили, что группировка из около 1100 человек личного состава, сконцентрированная вблизи границы с Украиной. Это количество сил, перебрасываемых в границу, не представляет угрозы для Украины.

"Также обратим внимание, что войска расположены на глубине до 50 км от границы. Мы считаем, что текущая эскалация обстановки на границе имеет информационные и политические, а не военные цели", – отметил "Белорусский Гаюн".

Ранее стало известно, что глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о якобы "сбитии целей" со стороны Украины, поэтому, по его словам, СБ усиливает войска на Гомельском и Мозырском направлениях. Туда опрокидывают ОТРК "Искандер" и ЗРК "Полонез".

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