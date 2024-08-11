Лукашенко отправил танки и технику: что происходит на границе с Беларусью

Главнокомандующий ВС РБ отдал приказы об усилении группировок войск на Гомельском и Мозырском направлениях.

После заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы "сбитии целей" со стороны Украины, страна усиливает войска на Гомельском и Мозырском направлениях. Туда перебрасывают ОТРК "Искандер" и ЗРК "Полонез".

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на комментария министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

Хренин подтвердил слова Лукашенко о якобы ликвидации воздушных целей, нарушивших воздушное пространство со стороны Украины.

"Учитывая ситуацию в Украине, а также в Курской области России, главнокомандующий Вооруженными силами отдал приказ на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации", — заявил Хренин.

Впоследствии Минобороны Беларуси заявило о перебрасывании танков к границе с Украиной. В заявлении говорится, что подразделения одного из механизированных соединений "приведены в готовность".

"Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по назначению", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что белорусские военные загружают военную технику на железнодорожный транспорт и начинают комбинированный марш в Гомельское и Мозырское тактические направления на границе с Украиной.

Сам Лукашенко в субботу, 10 августа, заявил, что Вооруженные силы Украины продвинулись в Курской области РФ "на 30-35 километров и окапываются".

Комментируя якобы сбитие украинских дронов над Беларусью, он отметил, что "не понимает, зачем это Украине".

"Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много раз, этим показывают, что ни к какому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности", — цитирует его Telegram-канал "Пул Первого".

Что говорят в Украине

Возле границы с Беларусью перемещение техники или личного состава не фиксируется. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "Киев 24".

Однако, по словам пресс-секретаря ГПСУ, соседняя страна постоянно нагнетает ситуацию, в частности раздаются фальшивые обвинения в угрозе для Беларуси со стороны Украины.

"Вполне вероятно, что перемещение техники или солдат и офицеров белорусской армии все же происходит, но, возможно, на других, отдаленных территориях. Не исключено, что такие заявления направлены на отвлечение резервов и сил ВСУ. Таким образом, белорусская непризнанная власть пытается подыгрывать Кремлю в решении проблемы с потерей Россией контроля над значительными территориями Курской области", — сказал Демченко.

Реагируя на заявления Лукашенко, глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко заявил, что "стягивание оружия со стороны Беларуси к приграничным странам — это попытка помочь Владимиру Путину и отвлечь внимание украинского командования на то направление".

Напомним, 13 июля Лукашенко заявил о ликвидации напряженности на границе с Украиной, в результате чего Беларусь отведет войска от границы. Он также настаивает, что россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться, а украинцы воюют якобы из-за "подталкивания" со стороны НАТО.

"Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но нужно разговаривать", — цитирует Лукашенко "БелТА".

Он также заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным "эти проблемы" и решат как "действовать дальше".

"Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как россияне. Нам нужно быстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, нужно разговаривать", — уверен Лукашенко.

Примером того, что говоря, можно договориться, он привел шаги по отводу войск на белорусско-украинской границе.

Лукашенко растерян! Дроны уже в Беларуси!

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