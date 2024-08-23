Тривала атака дронами: експерт припустив, до чого може готуватися РФ

У ніч на 22 серпня Україна перебувала під тривалою атакою "Шахедів". У всіх областях тривога продовжувалась з опівночі й до ранку, що є зовсім нетиповим. Річ у тім, що ворог використовував частину безпілотників для розвідки.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Що може готувати ворог

Як відзначив Світан, дрони рухалися "цікавим" маршрутом і скоріш за все намагалися побачити українську ППО, визначити алгоритми її роботи, розташування пускових установок. Дізнатися звідки вилітали літаки для перехоплення "Шахедів".

"Росіяни "висіли" у повітрі декілька годин, бо хотіли, щоб ми залучили всі механізми. Після цього може бути серйозна атака із застосуванням ракет. Наприклад, по ППО, інфраструктурі, воєнним або цивільним об'єктах. Тому треба бути обережними, бо Росія готує серйозний удар", – підкреслив Роман Світан.

Він наголошує: кружляти в повітрі стільки годин задля виконання якого іншого завдання – просто немає сенсу. До того ж дрони заходили на територію Білорусі й верталися назад, можливо, готувались до провокації.

Нагадаємо, у ніч на 23 серпня 2024 року росіяни знову атакували мирні міста України. Вгатили "Іскандерами та ракетами.

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